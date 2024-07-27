Сиквел "Я — легенда" будет основан на альтернативной концовке: Уилл Смит возвращается к своей роли

Продюсер сиквела знаменитого фильма "Я — легенда" с Уиллом Смитом раскрыл некоторые детали сюжета, сообщает портал "Афиша Daily".
Акива Голдсман сообщил, что новый фильм будет основан на альтернативной концовке оригинала, в которой герой Смита остаётся в живых, хотя для человечества всё складывается не лучшим образом.
Это означает, что Уилл Смит снова исполнит свою роль. Кроме того, в фильме примет участие Майкл Б. Джордан.
О работе над сиквелом стало известно в 2022 году, когда объявили о возвращении Уилла Смита. Зрители долго размышляли, как сценаристы намерены воскресить персонажа, который погиб в первой части.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.