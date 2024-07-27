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Зрители Гран-при Бельгии приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Болельщики приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1 в Бельгии

0:58
Кино

Зрители, посетившие автодром "Спа-Франкоршам" на Гран-при Бельгии, приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1. Премьера фильма на международном уровне запланирована на 25 июня 2025 года, а в Северной Америке — на 27 июня.

Болельщики приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1 в Бельгии
Фото: YouTube канал Warner Bros. Pictures International by Скриншот видео YouTube канала Warner Bros. Pictures International, PDM

Известный журналист Адам Купер разместил на своей странице пост с баннером, приглашая болельщиков принять участие в съёмке ключевой сцены с участием вымышленного болида. Зрители использовали флаги команды и изображения персонажа, которого исполняет актёр Брэд Питт.

Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля. Во второй свободной практике лучший результат показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри, а третье время показал Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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