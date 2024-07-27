События третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" перенесут зрителей в Испанию

AMC раскрыли детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал AMC раскрыл детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон". Было подтверждено, что события нового сезона будут разворачиваться в Испании, в отличие от первых двух сезонов, которые происходили во Франции.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Amediateka, PDM

Съёмки третьего сезона начнутся уже в августе и будут проходить в нескольких крупных регионах Испании, включая Мадрид, Галисию, Арагон, Каталонию и Валенсию. В официальном синопсисе сообщается, что к Дэрилу присоединится Кэрол Пелетье в их путешествии.

В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь домой и к своим близким. В поисках дороги назад они оказываются вдалеке, в новых и постоянно меняющихся условиях, где становятся свидетелями различных последствий зомби-апокалипсиса.

Премьера второго сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" состоится 29 сентября на телеканале AMC. Ожидается, что продолжение также будет доступно в России, как и первый сезон, а также другие спин-оффы зомби-вселенной.