События третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" перенесут зрителей в Испанию

Телеканал AMC раскрыл детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон". Было подтверждено, что события нового сезона будут разворачиваться в Испании, в отличие от первых двух сезонов, которые происходили во Франции.
Съёмки третьего сезона начнутся уже в августе и будут проходить в нескольких крупных регионах Испании, включая Мадрид, Галисию, Арагон, Каталонию и Валенсию. В официальном синопсисе сообщается, что к Дэрилу присоединится Кэрол Пелетье в их путешествии.
В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь домой и к своим близким. В поисках дороги назад они оказываются вдалеке, в новых и постоянно меняющихся условиях, где становятся свидетелями различных последствий зомби-апокалипсиса.
Премьера второго сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" состоится 29 сентября на телеканале AMC. Ожидается, что продолжение также будет доступно в России, как и первый сезон, а также другие спин-оффы зомби-вселенной.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.