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Бен Аффлек хочет организовать вечеринку у себя дома в честь развода

Бен Аффлек планирует устроить вечеринку в честь развода

1:16
Кино

Актёр Бен Аффлек хочет организовать вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к знаменитостям.

Бен Аффлек планирует устроить вечеринку в честь развода
Фото: flickr.com by technicolor76, CC BY 2.0

По словам инсайдера, Бен Аффлек планирует устроить празднование вместе с близкими людьми.

"Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба", — отметил источник.

При этом инсайдер добавил, что Бен Аффлек в качестве альтернативного места проведения вечеринки рассматривает Лас-Вегас. Ранее в городе он женился на певице.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году. Однако затем они расстались. Впоследствии их роман возобновился. В 2022-м пара заключила брак. Тем не менее, в мае этого года появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека есть серьёзные проблемы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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