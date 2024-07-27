Бен Аффлек хочет организовать вечеринку у себя дома в честь развода

Актёр Бен Аффлек хочет организовать вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к знаменитостям.
По словам инсайдера, Бен Аффлек планирует устроить празднование вместе с близкими людьми.
"Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба", — отметил источник.
При этом инсайдер добавил, что Бен Аффлек в качестве альтернативного места проведения вечеринки рассматривает Лас-Вегас. Ранее в городе он женился на певице.
Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году. Однако затем они расстались. Впоследствии их роман возобновился. В 2022-м пара заключила брак. Тем не менее, в мае этого года появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека есть серьёзные проблемы.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.