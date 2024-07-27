Бен Аффлек хочет организовать вечеринку у себя дома в честь развода

Бен Аффлек планирует устроить вечеринку в честь развода

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Бен Аффлек хочет организовать вечеринку в честь развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к знаменитостям.

Фото: flickr.com by technicolor76, CC BY 2.0

По словам инсайдера, Бен Аффлек планирует устроить празднование вместе с близкими людьми.

"Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была большая свадьба", — отметил источник.

При этом инсайдер добавил, что Бен Аффлек в качестве альтернативного места проведения вечеринки рассматривает Лас-Вегас. Ранее в городе он женился на певице.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году. Однако затем они расстались. Впоследствии их роман возобновился. В 2022-м пара заключила брак. Тем не менее, в мае этого года появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека есть серьёзные проблемы.