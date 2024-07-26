Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем оптимальный месяц для отпуска в 2025 году
Задержан бывший заместитель министра обороны РФ
Эксперты рассказали, почему кошки спят в ногах человека
Трое туристов попали под камнепад на вулкане в Камчатском крае
Водителям объяснили, почему опасно открывать багажник автомобиля по просьбе ГАИ
Американцы впервые одобрили важное решение президента Байдена
В сёлах Челябинской области идёт эвакуация, дамбу смыло паводком
В Татарстане наблюдается вспышка тропической болезни
Голикова: 63% продаваемых лекарств производится в РФ
Фильм "Собиратель душ" установил рекорды первого дня проката в России

"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате

0:56
Кино

Вчера в российских кинотеатрах начался показ мистического хоррора "Собиратель душ" (Longlegs), снятого режиссёром и сценаристом Осгудом Перкинсом. Фильм претендует на звание лучшего старта года среди зарубежных релизов благодаря высоким уровням предпродаж и кассовым сборам в первый день.

"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Атмосфера Кино, PDM

За первый день проката фильм собрал более 26 млн рублей, а сумма предпродаж превысила 5 млн рублей. Таким образом, "Собиратель душ" уже превзошёл предыдущего лидера 2024 года — исторический экшн Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с 22,2 млн рублей. Кроме того, "Собиратель" занял второе место по предпродажам среди оригинальных хорроров за всю историю релизов, уступив лишь фильму "Оно" (It Follows) с 9 млн рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Последние материалы
В Татарстане наблюдается вспышка тропической болезни
Голикова: 63% продаваемых лекарств производится в РФ
Сергей Жуков рассказал о своей любви к животным
GCB: биологическое разнообразие в Тихом океане пережило упадок из-за климата
В Петербурге 7 человек заразились сальмонеллёзом, съев курицу-гриль из магазина
Эти подкормки сделают ваши кочаны идеальными
Как преодолеть плато в похудении: советы от нутрициолога
Лучшие месяцы для отпуска в 2025 году
Названы три типа засад, которые устраивает ГАИ в сезон отпусков
Расходы российских геймеров на видеоигры выросли на 11%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников