Фильм "Собиратель душ" установил рекорды первого дня проката в России

"Собиратель душ" претендует на рекорд в российском прокате

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Вчера в российских кинотеатрах начался показ мистического хоррора "Собиратель душ" (Longlegs), снятого режиссёром и сценаристом Осгудом Перкинсом. Фильм претендует на звание лучшего старта года среди зарубежных релизов благодаря высоким уровням предпродаж и кассовым сборам в первый день.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Атмосфера Кино, PDM

За первый день проката фильм собрал более 26 млн рублей, а сумма предпродаж превысила 5 млн рублей. Таким образом, "Собиратель душ" уже превзошёл предыдущего лидера 2024 года — исторический экшн Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с 22,2 млн рублей. Кроме того, "Собиратель" занял второе место по предпродажам среди оригинальных хорроров за всю историю релизов, уступив лишь фильму "Оно" (It Follows) с 9 млн рублей.