Раскрыты новые детали разработки фильма "Константин 2": сценарий в работе, Киану Ривз снова в деле

Работа над сценарием второй части "Константина" завершена на 90%

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

На Comic-Con 2024, который сейчас проходит в Сан-Диего, один из продюсеров фильма "Константин 2" поделился обнадёживающими новостями о разработке сиквела.

Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT, CC BY-SA 2.0

В беседе с ComicBook Лоренцо ди Бонавентура сообщил, что работа над сценарием активно продолжается, и подчеркнул, что участие Киану Ривза значительно повышает шансы фильма получить одобрение от DC Studios.

"Мы уже пишем сценарий, осталось немного. Нам нужен качественный сценарий, и у нас есть отличное начало, потому что Киану, которого все хотят видеть в проекте, также хочет вернуться к своей роли. Это значит, что в этой франшизе есть много места для глубокого, почти религиозного самоанализа, который сделал первый фильм таким интересным. Меня не удивляет, что Киану хочет снова принять участие", — заявил продюсер.

В своём интервью на SDCC он также отметил, что пока неизвестно, кто из актёров оригинального фильма может вернуться в сиквел, кроме Киану Ривза. Поскольку сценарий ещё не завершён, всё остаётся неопределённым.