Актриса Шэрон Стоун рассказала о тревожности, вызванной навязчивыми поклонниками

Шэрон Стоун поделилась своим самым большим страхом

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Шэрон Стоун посетила благотворительный вечер в Каннах и в беседе с журналистами рассказала о своём главном страхе. Голливудская актриса призналась, что однажды Сильвестр Сталлоне поделился с ней своими переживаниями из-за навязчивых поклонников, что вызвало у неё тревожность и страх.

Фото: flickr.com by usbotschaftberlin, PDM

"Он сказал мне: "Ты идёшь по улице, и все внезапно начинают опускать руки в карманы, и ты не знаешь, за что они хватаются — за ручку или за пистолет”. Это вызывает тревогу, потому что так делают все", — рассказала звезда "Основного инстинкта".

Она добавила, что боится умереть от рук фаната практически на протяжении всей своей карьеры. Особенно этот страх усилился после того, как в начале 2000-х годов Стоун перенесла инсульт и чуть не умерла.