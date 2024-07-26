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Актриса Шэрон Стоун рассказала о тревожности, вызванной навязчивыми поклонниками

Шэрон Стоун поделилась своим самым большим страхом

1:00
Кино

Шэрон Стоун посетила благотворительный вечер в Каннах и в беседе с журналистами рассказала о своём главном страхе. Голливудская актриса призналась, что однажды Сильвестр Сталлоне поделился с ней своими переживаниями из-за навязчивых поклонников, что вызвало у неё тревожность и страх.

Шэрон Стоун поделилась своим самым большим страхом
Фото: flickr.com by usbotschaftberlin, PDM

"Он сказал мне: "Ты идёшь по улице, и все внезапно начинают опускать руки в карманы, и ты не знаешь, за что они хватаются — за ручку или за пистолет”. Это вызывает тревогу, потому что так делают все", — рассказала звезда "Основного инстинкта".

Она добавила, что боится умереть от рук фаната практически на протяжении всей своей карьеры. Особенно этот страх усилился после того, как в начале 2000-х годов Стоун перенесла инсульт и чуть не умерла.

"В общественных местах постоянно возникает ощущение, что тебе нужно быть к чему-то готовым, и ты не можешь расслабиться", — заключила знаменитость.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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