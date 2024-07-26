Опубликован первый тизер сериала "Последний богатырь. Наследие": премьера осенью

Вышел первый тизер сериала "Последний богатырь. Наследие"

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Этой осенью выйдет продолжение популярной сказочной франшизы "Последний богатырь" в виде сериала "Последний богатырь. Наследие", который можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре START. Работа над проектом длилась четыре года, и он состоит из восьми эпизодов. Первый тизер и тизер-постер сериала были выпущены 26 июля.

Фото: youtube.com by ютуб-канал START, PDM

В сериале снова сыграют Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

К ним присоединились новые актёры: Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

"Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В "Наследии" больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше. Сейчас мы заканчиваем монтаж, который оказался непростой и трудоемкой задачей. В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени. По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь", — оделился своими впечатлениями о проекте режиссёр Антон Маслов.

Для создания этого масштабного проекта съёмочная группа отправилась в экспедиции в Приэльбрусье и Сочи. Съёмки проходили в Баксанском и Терскольском ущельях, у водопада Девичьи косы, на перевале Актопрак, горе Чегет и Комсомольском озере. В Химках на базе декораций трилогии была возведена съемочная площадка площадью 6000 квадратных метров.

Главным изменением в Белогорье "Наследия" стало строительство терема Ивана в центре сказочного города. Были обновлены фасады существующих зданий, расширены улицы, чтобы придать городу живость. Более половины построек Белогорья подверглись "реновации", включая башню и рынок.

Москва снова играет важную роль в проекте.

Сейчас сериал, созданный при поддержке ИРИ, находится на стадии постпродакшн.