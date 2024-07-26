Киану Ривз раскрыл подробности инцидента на съёмках фильма "Удача", приведшего к серьёзной травме колена

Киану Ривз рассказал о несчастном случае на съёмках фильма "Удача"

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Голливудский актёр Киану Ривз поделился деталями несчастного случая, произошедшего на съёмочной площадке, из-за которого в январе 2024 года ему пришлось использовать костыли. Его слова на "Позднем шоу со Стивеном Кольбером" цитирует издание People.

Фото: flickr.com by Губернаторство штата Сан-Паулу, CC BY 2.0

Ривз подтвердил, что получил перелом во время съёмок фильма "Удача", где он снимается вместе с Азизом Ансари, Сетом Рогеном и Кеке Палмер. После завершения одной из сцен, он босиком в купальном костюме покидал площадку и поскользнулся на покрытом пластиковой плёнкой полу.

Актёр объяснил, что не смог правильно сгруппироваться, когда его нога попала в карман, образовавшийся в пластике.