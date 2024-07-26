Киану Ривз раскрыл подробности инцидента на съёмках фильма "Удача", приведшего к серьёзной травме колена

Голливудский актёр Киану Ривз поделился деталями несчастного случая, произошедшего на съёмочной площадке, из-за которого в январе 2024 года ему пришлось использовать костыли. Его слова на "Позднем шоу со Стивеном Кольбером" цитирует издание People.
Ривз подтвердил, что получил перелом во время съёмок фильма "Удача", где он снимается вместе с Азизом Ансари, Сетом Рогеном и Кеке Палмер. После завершения одной из сцен, он босиком в купальном костюме покидал площадку и поскользнулся на покрытом пластиковой плёнкой полу.
Актёр объяснил, что не смог правильно сгруппироваться, когда его нога попала в карман, образовавшийся в пластике.
"Затем, как в замедленной съёмке, я начал падать. Руки выставил вперед, а колено не смог, сустав заклинило, и я его вывернул. Коленная чашечка треснула, как картофельные чипсы. Комедия — это сложно, чувак", — поделился он с ведущим.
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