"Собиратель душ", "Хвостатый переполох" и ещё 4 фильма, которые можно посмотреть на выходных

Завтра наступят выходные. Но как же их провести? Один из вариантов — пойти в кино. Известия сделали подборку интересных фильмов, которые будут показывать в кинотеатрах нашей страны.
Журналистка из США по имени Рут предлагает отцу отправиться в путешествие на родину. Однако родитель саботирует поездку и создаёт на пути множество курьёзных ситуаций. Тем временем главная героиня пытается разобраться в собственном прошлом.
Мультфильм. Жизнь офисной сотрудницы Ю-ми полна забот. Скоро ей предстоит принять участие в конкурсе писателей, но идей нет. Зато роман с коллегой выходит на новый уровень. За внешним спокойствием главной героини скрываются маленькие человечки, которые контролируют мысли, чувства и действия Ю-ми.
Агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Однако чем ближе главный герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь.
Спортсмен Влад Фокин получает интересное предложение. Герою предстоит втереться в доверие к группе клифф-драйверов, которых подозревают в серии ограблений.
Женщина управляет маленькой ветеринарной клиникой. Кроме того, она заботится о собаках, которые остались без хозяев. Однако действия героини вызывают недовольство у домовладельца.
Документальный фильм о легендарном журнале "Юность". В картине показали судьбу литературно-публицистического ежемесячника. Среди героев — поэт Юрий Ряшенцев, прозаик Евгений Попов, публицист Алла Гербер и многие другие.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.