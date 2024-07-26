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"Собиратель душ", "Хвостатый переполох" и ещё 4 фильма, которые можно посмотреть на выходных

Что посмотреть в кино на выходных

1:56
Кино

Завтра наступят выходные. Но как же их провести? Один из вариантов — пойти в кино. Известия сделали подборку интересных фильмов, которые будут показывать в кинотеатрах нашей страны. 

Что посмотреть в кино на выходных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Моя семья"

Журналистка из США по имени Рут предлагает отцу отправиться в путешествие на родину. Однако родитель саботирует поездку и создаёт на пути множество курьёзных ситуаций. Тем временем главная героиня пытается разобраться в собственном прошлом.

"Мир в моей голове"

Мультфильм. Жизнь офисной сотрудницы Ю-ми полна забот. Скоро ей предстоит принять участие в конкурсе писателей, но идей нет. Зато роман с коллегой выходит на новый уровень. За внешним спокойствием главной героини скрываются маленькие человечки, которые контролируют мысли, чувства и действия Ю-ми.

"Собиратель душ"

Агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Однако чем ближе главный герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь. 

"В потоке трёх стихий"

Спортсмен Влад Фокин получает интересное предложение. Герою предстоит втереться в доверие к группе клифф-драйверов, которых подозревают в серии ограблений. 

"Хвостатый переполох"

Женщина управляет маленькой ветеринарной клиникой. Кроме того, она заботится о собаках, которые остались без хозяев. Однако действия героини вызывают недовольство у домовладельца. 

"Юность" — журнал, устремлённый в будущее"

Документальный фильм о легендарном журнале "Юность". В картине показали судьбу литературно-публицистического ежемесячника. Среди героев — поэт Юрий Ряшенцев, прозаик Евгений Попов, публицист Алла Гербер и многие другие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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