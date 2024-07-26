Михаил Тройник заявил, что сериал "Библиотекарь" мог бы не окупиться

Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации романа "Библиотекарь"

1:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Библиотекарь" Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации одноимённого произведения Михаила Елизарова. Об этом пишут Известия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Актёр рассказал, что прочитал роман во время учёбы в Школе-студии МХАТ. Книга произвела на него большое впечатление. Однако, когда объявили кастинг на сериал, Михаил Тройник удивился, поскольку не представлял, как произведение можно экранизировать.

"В моём представлении это очень сложно. И, наверное, очень дорого. В-третьих, это рискованный проект для продюсера. Потому что с точки зрения зрительского интереса материал неочевидный. И не факт, что он мог бы окупиться. Это особая литература. И это риск. А сейчас такое время, когда с помощью фокус-групп продюсеры вычисляют путь наименьшего сопротивления. Не скажу, что "Библиотекарь" был первопроходцем в этом жанре, но доля новшества в нём была", — объяснил актёр.

При этом Михаил Тройник вспомнил тяжёлые 3 дня съёмок, которые проходили в карьере на 30-градусной жаре. Тогда снимали сцену сатисфакции. По его словам, некоторым актёрам, в том числе Сергею Епишеву и Марине Лебедевой, приходилось драться в "полной амуниции".

По сюжету сериала "Библиотекарь" жители Широнино верят, что книги писателя Громова обладают магическими свойствами. Тайный мир читателей разделён на Библиотеки, которые пытаются раздобыть произведения любой ценой. Главному герою Алексею Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек и отправиться на поиски самой редкой магической книги — Смысла.