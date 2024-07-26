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Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" стартовал на "Розе Хутор"

5:49
Кино

Гостей ждут открытые показы лучших отечественных и зарубежных фильмов о последних достижениях исследовательской мысли.

Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" стартовал на "Розе Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Фестиваль актуального научного кино "ФАНК" проходит в нашей стране с 2016 года под эгидой Министерства культуры РФ, охватывая более 200 городов. За эти годы его зрителями стали более 300 тысяч человек. "Роза Хутор" принимает необычное мероприятие уже второй год подряд. "ФАНК Уикенд" на курорте организован при поддержке компании "Интеррос", при партнерском участии Научного центра "Идея" и Горного клуба "Спорт-Марафон".

— В прошлом году, когда мы решили провести на курорте "Роза Хутор" фестиваль актуального научного кино, были сомнения — насколько людям на отдыхе будет интересно смотреть достаточно серьезные фильмы. В итоге, на всех показах были аншлаги, собралась добрая аудитория, возникали небанальные вопросы. Благодаря интересу со стороны курорта мы расширяем границы и даем возможность людям не только из Москвы, но со всей огромной страны, которые приезжают в горы на отдых, увидеть самые новые документальные фильмы российских и зарубежных режиссеров, — отметила программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий Ирина Белых.

В программе "ФАНК Уикенд" на "Розе Хутор" — пять фильмов, которые раскрывают секреты микромира и биоразнообразия, технологий искусственного интеллекта и нейросетей, изучения мозга, сбалансированного питания и архитектурного гения. После показов зрителей ждут научные дискуссии с ведущими российскими учеными и создателями кино. Фильмом открытия стала российская премьера ленты производства Индии и США "Ноктюрны". Чувственное путешествие в невидимый мир мотыльков и наблюдения за ними дает возможность разгадать тайны нашей планеты в условиях постоянно меняющегося климата. Во второй день фестиваля 26 июля зрителей ждут сразу несколько картин. Фильм "Мельников" расскажет историю о выдающемся советском архитекторе Константине Мельникове, которым восхищался главный европейский архитектурный авангардист Ле Корбюзье. Над созданием картины режиссер Марина-Мария Мельник трудилась два года, в нее вошли уникальные хроники, которые более полувека хранились в семье мастера. Лента является лауреатом XXII кинофестиваля "Золотой Орел" за лучший неигровой фильм.

— Сегодня в России наступило время, когда люди нуждаются в правде, которую можно черпать в документальном кино. И если раньше научное кино было лишь просветительским, то сегодня оно включает в себя элементы развлекательного, становится более доступным для зрителя. Это вызывает огромный интерес как на платформах, так и на фестивалях, на ММКФ на показах документальных картин зачастую нет свободных мест в зале, люди сидят на лестницах. Замечательно, что фестиваль актуального научного кино проходит в горах Сочи, на "Розе Хутор", расширяя границы, — отметила режиссер-документалист Марина-Мария Мельник.

Программу 26 июля продолжит альманах "ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир", в котором режиссеры и ученые объединились для того, чтобы показать: мир науки и технологий трансформируется, открывая новые возможности. Одна из картин посвящена работе ученых над проблемами лечения болезни Паркинсона. После показа зрителей ждет дискуссия с заведующим Лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН, грантополучателем программы "Мозг" научного центра "Идея" Алексеем Седовым, ставшим героем картины.

— В фильме показывается история конкретного пациента с болезнью Паркинсона. Консервативное лечение перестало помогать ему, в Институте нейрохирургии имени Бурденко была проведена операция по вживлению электродов для глубинной стимуляции мозга. Такой метод значительно улучшает качество жизни людей, страдающих болезнью Паркинсона. Герой фильма даже смог станцевать на свадьбе у дочери. К сожалению, в нашей стране мало кто знает о существовании таких эффективных технологий. Фестиваль актуального научного кино дает возможность показать достижения науки широкому зрителю, — поделился Алексей Седов.

27 июля зрителей "ФАНК Уикенд" на "Розе Хутор" ждет фильм режиссеров Ханса Блока и Моритца Ризевика "Вечный ты". Он показывает, как стартапы используют искусственный интеллект для создания аватаров, позволяющих общаться с близкими после смерти. Лента открывает пронзительные истории стремления к бессмертию и сложные последствия коммерциализации этой мечты. Завершится фестиваль актуального научного кино на "Розе Хутор" 28 июля картиной "Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты" греческого режиссера Александроса Меркуриса. Лента как ученые-диетологи исследуют рацион современных людей и определяют его влияние на состояние здоровья будет демонстрироваться в России впервые. Открытые показы проходят на площадке Лектория Горного клуба "Спорт-марафон" (Роза Хутор, наб. Панорама, 4).

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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