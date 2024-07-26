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Режиссёр Джеймс Мэнголд считает, что мультивселенные вредят истории в кино

Режиссёр Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино

1:14
Кино

Режиссёр фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино. Об этом он заявил изданию Rolling Stone.

Режиссёр Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

По мнению Джеймса Мэнголда, мультивселенные вредят истории в кино и заставляют зрителей вспоминать другой проект. Постановщик считает, что фильмы должны работать не на интеллектуальном, а на эмоциональном уровне.

"Мультивселенные — враг рассказа историй. Смерть сторителлинга. Людям почему-то интереснее смотреть, как соединяются между собой детальки конструктора, чем на ту историю, которая разворачивается прямо перед их глазами. Во время съёмок я всегда задаю себе вопрос: "Что уникального в этом фильме и этих персонажах?". Не заставлять вас думать о каком-то другом фильме, отсылках или о чём-то еще, это всё интеллектуальный, а не эмоциональный акт. Я хочу, чтобы фильм работал на эмоциональном уровне", — заявил Джеймс Мэнголд.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёра Тимоти Шаламе обвинили в токсичном поведении на съёмках фильма о певце Бобе Дилане. Режиссёром картины является Джеймс Мэнголд.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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