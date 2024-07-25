Ким Кардашьян заявила, что готова управлять страной после просмотра финального сезона "Короны"

Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян посмотрела финальный сезон популярного сериала "Корона", который рассказывает историю британской королевской семьи, и заявила, что готова "управлять государством".

Фото: youtube.com by Ютуб-канал FX Networks, PDM

"Этот год был великолепным. Я начинаю свою новую актерскую карьеру. Не ожидала, что это произойдет. Признаюсь, я только что посмотрела весь последний сезон "Короны". И я осознала, что могла бы править целой страной”, — сказала она, упоминая шоу Netflix, завершившееся свадьбой Камиллы и принца Чарльза после смерти принцессы Дианы.

В этом году звезда и владелица модного бренда занялась актёрским мастерством и надеется продолжить в том же духе, снявшись в новом сезоне шоу "Американская история ужасов". Она рассказала, что создатель сериала Райан Мёрфи позвонил ей и предложил: