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Ким Кардашьян заявила, что готова управлять страной после просмотра финального сезона "Короны"

Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"

1:12
Кино

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян посмотрела финальный сезон популярного сериала "Корона", который рассказывает историю британской королевской семьи, и заявила, что готова "управлять государством".

Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал FX Networks, PDM

"Этот год был великолепным. Я начинаю свою новую актерскую карьеру. Не ожидала, что это произойдет. Признаюсь, я только что посмотрела весь последний сезон "Короны". И я осознала, что могла бы править целой страной”, — сказала она, упоминая шоу Netflix, завершившееся свадьбой Камиллы и принца Чарльза после смерти принцессы Дианы.

В этом году звезда и владелица модного бренда занялась актёрским мастерством и надеется продолжить в том же духе, снявшись в новом сезоне шоу "Американская история ужасов". Она рассказала, что создатель сериала Райан Мёрфи позвонил ей и предложил:

"Я хочу создать что-то специально для тебя. Как насчёт роли в "Американской истории ужасов"?"

"Я знакома с франшизой, и это была большая честь для меня. Иногда нужен всего один человек, чтобы поверить в себя и дать необходимый толчок”, — поделилась Ким Кардашьян.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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