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Второй трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" впечатлил зрителей, премьера 4 октября

Зрители хвалят трейлер "Джокера 2" за визуальный стиль и игру актёров

1:12
Кино

23 июля Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" — продолжения оригинальной ленты 2019 года. Премьера фильма состоится 4 октября в мировых кинотеатрах.

Зрители хвалят трейлер "Джокера 2" за визуальный стиль и игру актёров
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Warner Bros. Pictures, PDM

За двое суток ролик на YouTube набрал более 14 миллионов просмотров. Трейлер продолжает оставаться в трендах платформы и получает множество положительных отзывов от зрителей — на момент написания статьи пользователи поставили более 400 тысяч лайков и всего 9 тысяч дизлайков.

Зрители особенно отмечают визуальный стиль, игру Хоакина Феникса и Леди Гаги, а также отсутствие спойлеров в 3-минутном видео.

Отзывы зрителей о трейлере "Джокера 2":

"Вот такими должны быть трейлеры. Я в восторге, хотя до конца не понял, что происходит в фильме. И это мне нравится."

"Радует, что в трейлере не раскрывают сюжет фильма. В наше время это большая редкость."

"Удивительно, что самый успешный персонаж DC — это не супергерой, а злодей без суперспособностей."

Джокер 2: Безумие на двоих — Русский трейлер #2 (Дубляж, 2024)
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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