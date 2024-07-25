Второй трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" впечатлил зрителей, премьера 4 октября

Зрители хвалят трейлер "Джокера 2" за визуальный стиль и игру актёров

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

23 июля Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" — продолжения оригинальной ленты 2019 года. Премьера фильма состоится 4 октября в мировых кинотеатрах.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Warner Bros. Pictures, PDM

За двое суток ролик на YouTube набрал более 14 миллионов просмотров. Трейлер продолжает оставаться в трендах платформы и получает множество положительных отзывов от зрителей — на момент написания статьи пользователи поставили более 400 тысяч лайков и всего 9 тысяч дизлайков.

Зрители особенно отмечают визуальный стиль, игру Хоакина Феникса и Леди Гаги, а также отсутствие спойлеров в 3-минутном видео.

Отзывы зрителей о трейлере "Джокера 2":

"Вот такими должны быть трейлеры. Я в восторге, хотя до конца не понял, что происходит в фильме. И это мне нравится."

"Радует, что в трейлере не раскрывают сюжет фильма. В наше время это большая редкость."

"Удивительно, что самый успешный персонаж DC — это не супергерой, а злодей без суперспособностей."