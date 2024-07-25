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Как фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом перевернул жанр комиксов и стал триумфом 2019 года

Почему "Джокер" с Хоакином Фениксом — это больше, чем просто фильм?

1:50
Кино

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом стал одной из главных сенсаций кино в 2019 году. Необычный взгляд на историю одного из самых известных злодеев из комиксов привлёк миллионы зрителей.

Почему "Джокер" с Хоакином Фениксом — это больше, чем просто фильм?
Фото: youtube.com by Ютуб-канал WBRussia, PDM

Проект получил похвалу за свою оригинальность, захватывающий сюжет и отказ от шаблонов супергеройских фильмов. Джокеру придали человеческие черты, дали имя и историю. Он больше не просто пугающий монстр, а Артур Флек, обычный человек, которому катастрофически не везёт в жизни.

Фильм сразу же назвали трагедией одного человека, и это действительно так. Но триллер Тодда Филлипса — это нечто большее.

Сквозь призму неудачливого стендап-комика в Готэме 1981 года режиссёр размышляет о современном обществе. Флек — это личность, не способная выжить в нем. Его плакат "Всё должно продолжаться" на самом деле, как предполагают поклонники, означает "Всё должно быть продано".

Торгуй — чем-то, кем-то или даже собой, иначе проиграешь и окажешься на обочине жизни. Стань успешным — или никто не обратит на тебя внимания.

Артур — клоун, но в самом трагичном смысле этого слова. Он развлекает публику своими страданиями. Когда это становится скучным, в нём пробуждается Джокер. И тогда ситуация меняется: он начинает развлекаться за счёт страданий других, сообщает "Киноафиша".

Вкладывать такой глубокий смысл в фильм о суперзлодее — это смелый шаг. Но он работает, заставляя задуматься: случился бы Джокер и все его преступления, если бы Артура Флека заметили и поддержали? Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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