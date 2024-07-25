Истории кинопровалов: фильмы, которые обрели культовый статус только спустя годы

Эти фильмы считались провальными, а теперь их обожают миллионы

1:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые фильмы с самого начала премьеры в кинотеатрах не оправдывают возложенных на них ожиданий. Кассовые сборы остаются очень низкими, и их релизы называют провальными. Однако со временем эти фильмы становятся популярными, и спустя годы обретают культовый статус. Сегодня уже трудно представить, что эти фильмы изначально не могли претендовать на такую популярность, сообщает "Киноафиша".

Фото: commons.wikimedia.org by Ютуб-канал marilos, PDM

"Бойцовский клуб"

После премьеры критики дали фильму низкие оценки и разгромили его в прессе. Режиссёр Дэвид Финчер считал, что причиной провала стала неудачная рекламная кампания.

"Эквилибриум"

В год премьеры вышло много блокбастеров, и этот фильм затерялся на их фоне. На его съёмки потратили 20 миллионов долларов, а кассовые сборы оказались в четыре раза меньше. Лишь после выхода на DVD зрители смогли оценить этот фантастический фильм.

"Скотт Пилигрим против всех"

В кинотеатрах зрители часто выходили разочарованными, не понимая абсурдного юмора фильма. Однако спустя несколько лет картина стала вирусной в интернете, превратившись в сетевой феномен. Пользователи разобрали фильм на цитаты.

"Побег из Шоушенка"

Сегодня этот фильм входит в список шедевров кинематографа, но на момент премьеры он провалился в прокате, показав слабые кассовые сборы. Несколько лет спустя зрители попросили заново запустить драму в прокат, и тогда она наконец получила признание.