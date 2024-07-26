Ирина Салтыкова раскрыла размер своего гонорара за участие в фильме "Брат 2"

Ирина Салтыкова получила около 500 тысяч рублей за участие в фильме "Брат 2"

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Ирина Салтыкова раскрыла размер своего гонорара за участие в фильме Алексея Балабанова "Брат 2". Об этом певица сообщила на RuTube-шоу "Злые языки".

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам Ирины Салтыковой, она попросила у режиссёра 3 тысячи долларов за съёмочный день. В общей сложности она заработала за участие в криминальной драме около 21 тысячи долларов. По курсу 1999 года сумма равнялась примерно 500 тысячам рублей.

Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие фильмы, чтобы я ознакомилась с его творчеством. Когда он приехал в Москву и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила 3 тысячи долларов за день, а съёмочных дней было, по-моему, 7. Точно не помню", — рассказала она.

При этом певица уточнила, что не играла в картине саму себя. Даже несмотря на то, что исполнила роль Ирины Салтыковой. По её словам, в фильме она продемонстрировала собирательный образ.

Ранее Pravda.Ru писала, что жителям США не понравилось, как Алексей Балабанов показал их соотечественников в "Брате 2".