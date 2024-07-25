Третий сезон триллера "Метод" с Константином Хабенским начнут снимать в августе 2024 года

Константин Хабенский вернётся в третьем сезоне сериала "Метод" в 2025 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Константин Хабенский вернётся в третьем сезоне напряжённого триллера "Метод" (18+). Об этом сообщил режиссёр Юрий Быков, передаёт "Кинопоиск".

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo, CC BY 4.0

Съёмки продолжения начнутся в августе. Над проектом трудится команда, работавшая над первым сезоном шоу — режиссёр Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Быков пообещал, что в новом сезоне появятся "два крупных, замечательных артиста", чьи имена пока держатся в тайне.

"Метод 3" выйдет в 2025 году.

Первый сезон дебютировал на Первом канале осенью 2015 года, второй — осенью 2020 года. 15 сентября 2023 года сериал был официально продлён на третий сезон.

Персонаж Хабенского — "следователь высочайшего уровня" Меглин, которого можно считать российским аналогом Декстера. Меглин раскрывает самые сложные и запутанные дела по своему уникальному методу и нередко самостоятельно казнит убийц на месте.