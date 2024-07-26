Альберто Барбера назвал одного из самых креативных режиссёров современности

"Джокера 2" назвали одним из самых смелых и креативных фильмов США

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик и директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера назвал фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" одним из самых смелых и креативных картин в американском кино. Об этом он заявил порталу Deadline.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Более того, по мнению Альберто Барберы, Тодд Филлипс является одним из наиболее креативных режиссёров современности.

"Это мюзикл-антиутопия или своего рода мюзикл. Я считаю, что это один из самых смелых и креативных фильмов в современном американском кинематографе. И я думаю, это действительно подтверждает, что Тодд Филлипс является одним из самых креативных режиссёров, работающих на данный момент", — заявил кинокритик.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября. Главные роли в нём исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В проекте покажут развитие отношений между Джокером и Харли Квинн.