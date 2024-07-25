Фильм "Смерч 2" стартовал в российских кинотеатрах: блокбастер собирает рекордные кассы

Фильм "Смерч 2" вышел в кинотеатрах России

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25 июня в российских кинотеатрах прошла неофициальная премьера фильма "Смерч 2" — свободной интерпретации известного фильма-катастрофы 1996 года. Картину уже можно увидеть в некоторых крупных кинотеатральных сетях, а в остальные кинотеатры она поступит в ближайшие выходные.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, PDM

Таким образом, новый летний блокбастер выйдет в прокат в России примерно через десять дней после ранней премьеры в Европе. По сложившейся традиции, фильм показывают в России с предсеансовым обслуживанием из-за ухода кинокомпании Universal с рынка.

"Смерч 2" рассказывает о команде охотников за штормами, которые пытаются запечатлеть и уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштабы смерчей превышают все их ожидания, и они вынуждены бороться за выживание. За первые выходные фильм собрал более $120 млн, что превзошло ожидания аналитиков.