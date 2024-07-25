Трейлер к фильму "Дэдпул и Росомаха" стал самым просматриваемым анонсом за 24 часа после релиза

Фильм "Дэдпул и Росомаха" попал в Книгу рекордов Гиннесса

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Книги рекордов.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Трейлер к картине стал самым популярным анонсом за 24 часа после релиза. Он собрал 365 миллионов просмотров с 11 по 12 февраля по всему миру на онлайн-платформах. Актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман забрали сертификат в эфире утреннего шоу на ITV. При этом исполнителю роли Дэдпула вручили ещё одну награду. Райан Рейнольдс удостоился её за то, что он является совладельцем валлийского футбольного клуба Wrexham AFC. Ипподром на севере Уэльса признали самым старым футбольным полем в мире (147 лет и 31 день).

По сюжету фильма Шона Леви правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.