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Трейлер к фильму "Дэдпул и Росомаха" стал самым просматриваемым анонсом за 24 часа после релиза

Фильм "Дэдпул и Росомаха" попал в Книгу рекордов Гиннесса

1:01
Кино

Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Книги рекордов.

Фильм "Дэдпул и Росомаха" попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Трейлер к картине стал самым популярным анонсом за 24 часа после релиза. Он собрал 365 миллионов просмотров с 11 по 12 февраля по всему миру на онлайн-платформах. Актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман забрали сертификат в эфире утреннего шоу на ITV. При этом исполнителю роли Дэдпула вручили ещё одну награду. Райан Рейнольдс удостоился её за то, что он является совладельцем валлийского футбольного клуба Wrexham AFC. Ипподром на севере Уэльса признали самым старым футбольным полем в мире (147 лет и 31 день).

По сюжету фильма Шона Леви правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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