"Головоломка 2" стала рекордсменом по кассовым сборам среди мультфильмов

"Головоломка 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2", который вышел 14 июня, превысили отметку в 1,462 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликованы на портале Box Office Mojo.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Таким образом, анимационный проект стал самым кассовым мультфильмом в истории. До этого момента "Холодное сердце 2" являлось рекордсменом — картина собрала в прокате 1,451 миллиарда долларов.

Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Тревожность, Зависть, Смущение и Скука.