Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2", который вышел 14 июня, превысили отметку в 1,462 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликованы на портале Box Office Mojo.
Таким образом, анимационный проект стал самым кассовым мультфильмом в истории. До этого момента "Холодное сердце 2" являлось рекордсменом — картина собрала в прокате 1,451 миллиарда долларов.
Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Тревожность, Зависть, Смущение и Скука.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.