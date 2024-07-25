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Стало известно, сколько заработала комедия "Водитель-олигарх"

Сборы комедии "Водитель-олигарх" превысили 100 миллионов рублей

0:49
Кино

Кассовые сборы комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным превысили 100 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Сборы комедии "Водитель-олигарх" превысили 100 миллионов рублей
Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

В общей сумме по состоянию на 25 июля фильм Алексея Пиманова заработал 109 миллионов 797 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за неделю — проект вышел на экраны 18 числа. При этом в день премьеры картина "Водитель-олигарх" заработала 13 миллионов рублей.

По сюжету комедии Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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