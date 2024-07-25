Стало известно, сколько заработала комедия "Водитель-олигарх"

Кассовые сборы комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным превысили 100 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.
В общей сумме по состоянию на 25 июля фильм Алексея Пиманова заработал 109 миллионов 797 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за неделю — проект вышел на экраны 18 числа. При этом в день премьеры картина "Водитель-олигарх" заработала 13 миллионов рублей.
По сюжету комедии Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.