Режиссёр "Трансформеров" снимет фильм на основе сериала российского блогера

Режиссёр "Трансформеров" Майкл Бэй снимет фильм по сериалу блогера из России

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр "Трансформеров" Майкл Бэй снимет фильм по YouTube-сериалу "Скибиди Туалет". Об этом пишет издание Variety со ссылкой на экс-президента Paramount Pictures Адама Гудмана.

Фото: commons.wikimedia.org by Wang65, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что сейчас Майкл Бэй и его коллега Джеффри Бикрофт тесно сотрудничают с создателем YouTube-сериала Алексеем Герасимовым. При этом Адам Гудман уточнил, что в проекте будет как анимация, так и живая игра. Стилистически фильм напомнит картины "Джон Уик" и "Район № 9".

История сериала "Скибиди Туалет" началась в 2023 году. Тогда на YouTube появился ролик продолжительностью 11 секунд. На нём из унитаза вылезала поющая голова. Видео стало популярным и впоследствии получило продолжение о войне "Скибиди Туалетов" и киборгов.