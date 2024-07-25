"Абсолютно нормально": Урсуляк объяснил, почему считает одновременное создание экранизаций нормальным явлением

Сергей Урсуляк: у моей версии "Войны и мира" и Сарика Андреасяна разные аудитории

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Сергей Урсуляк заявил, что у его версии экранизации романа "Война и мир" и Сарика Андреасяна разные аудитории. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Сергей Урсуляк уточнил, что считает одновременное создание экранизаций одного и того же произведения нормальным явлением.

"Это абсолютно нормально. Аудитория же у нас разная. Кино — это одно, а телевизор — другое. Те, кто ходит в кино, как правило, не смотрят телевизор. И наоборот", — заявил он.

При этом, по словам постановщика, в его телесериале будет как минимум 8 эпизодов.

Напомним, что летом 2024 года Сергей Урсуляк начал работать над картиной "Война и мир". В свою очередь, режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что после успеха "Онегина" планирует экранизировать роман Льва Толстого.