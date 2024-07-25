В России заявили, что в США станут "тормозить" прокат байопика о Дональде Трампе

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Нина Ромодановская: прокат фильма о молодом Дональде Трампе будут "тормозить" в США

1:14
Кино

Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская заявила, что прокат фильма "Ученик" о жизни молодого Дональда Трампа будут "тормозить" в США. Об этом пишет Национальная служба новостей.

Нина Ромодановская: прокат фильма о молодом Дональде Трампе будут "тормозить" в США
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По мнению Нины Ромодановской, прокат байопика в основном станут "тормозить" в штатах, в которых у Дональда Трампа слабые позиции. 

"Когда фильм показали на Каннском фестивале, предвыборный штаб Трампа это взволновало, и начали говорить про то, что фильм не выйдет в прокат в Америке. Я не знаю, какой должен быть ресурс, чтобы что-то не вышло в США, тем не менее, наверняка его будут "тормозить". Особенно в тех штатах, где у Трампа не очень сильные позиции. При этом я сильно сомневаюсь, что этот фильм сможет сильно навредить Трампу, особенно после недавней стрельбы", — заявила главный редактор портала.

По сюжету "Ученика" молодой Дональд Трамп начинает развивать собственный бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, будущий кандидат в президенты прибегает к помощи известного адвоката Роя Кона. Картина выйдет в кинотеатрах нашей страны 24 октября.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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