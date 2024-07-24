Симпсоны предсказали победу Камалы Харрис на выборах президента США в эпизоде, вышедшем 23 года назад

В одной из серий популярного мультсериала "Симпсоны" была предсказана победа Камалы Харрис на президентских выборах в США, на что обратил внимание телеканал CNN.
В эпизоде "Барт в будущем", вышедшем в 2000 году, Лиза Симпсон становится президентом США в 2030 году. При этом её наряд совпадает с образом Харрис на инаугурации в 2021 году: Лиза одета в фиолетовый пиджак и носит большие белые бусы.
Исполнительный продюсер сериала Альфред Джин прокомментировал это сходство, выразив гордость за то, что они стали частью "предсказаний Симпсонов".
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