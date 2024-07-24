Симпсоны предсказали победу Камалы Харрис на выборах президента США в эпизоде, вышедшем 23 года назад

В "Симпсонах" обнаружили предсказание итогов выборов в США

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

В одной из серий популярного мультсериала "Симпсоны" была предсказана победа Камалы Харрис на президентских выборах в США, на что обратил внимание телеканал CNN.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Lisa M. Simpson, PDM

В эпизоде "Барт в будущем", вышедшем в 2000 году, Лиза Симпсон становится президентом США в 2030 году. При этом её наряд совпадает с образом Харрис на инаугурации в 2021 году: Лиза одета в фиолетовый пиджак и носит большие белые бусы.

Исполнительный продюсер сериала Альфред Джин прокомментировал это сходство, выразив гордость за то, что они стали частью "предсказаний Симпсонов".