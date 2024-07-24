Актриса Лиза Кудроу рассказала, что её раздражало на съёмках сериала "Друзья"

Звезда популярного сериала "Друзья" Лиза Кудроу пожаловалась на закадровый смех во время съёмок ленты. Об этом пишет издание Variety.
Исполнительница роли Фиби Буффе призналась, что её раздражал закадровый смех с живой аудиторией, поскольку зрители слишком долго смеялись. По словам актрисы, это выглядело неестественно.
"Меня раздражала живая аудитория, потому что они слишком долго смеялись. Это было не так уж и смешно и выглядело натужно, что меня злило. Иногда я просто смотрела на зрителей, если они слишком долго смеялись, и говорила: "Да ладно вам". <...> Если бы это была театральная постановка — да, смейтесь сколько хотите. Я придумаю, чем занять своего персонажа, ожидая новой сцены. Думаю, авторы сериала давали зрителям инструкции почаще смеяться", — рассказала Лиза Кудроу.
Напомним, что сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. В нём показали жизнь 6-х приятелей, которые делятся секретами, коротают время и иногда влюбляются.
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