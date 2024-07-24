Актриса Лиза Кудроу рассказала, что её раздражало на съёмках сериала "Друзья"

Лиза Кудроу пожаловалась на закадровый смех во время съёмок сериала "Друзья"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда популярного сериала "Друзья" Лиза Кудроу пожаловалась на закадровый смех во время съёмок ленты. Об этом пишет издание Variety.

Фото: flickr.com by Lan Bui, CC BY-SA 2.0

Исполнительница роли Фиби Буффе призналась, что её раздражал закадровый смех с живой аудиторией, поскольку зрители слишком долго смеялись. По словам актрисы, это выглядело неестественно.

"Меня раздражала живая аудитория, потому что они слишком долго смеялись. Это было не так уж и смешно и выглядело натужно, что меня злило. Иногда я просто смотрела на зрителей, если они слишком долго смеялись, и говорила: "Да ладно вам". <...> Если бы это была театральная постановка — да, смейтесь сколько хотите. Я придумаю, чем занять своего персонажа, ожидая новой сцены. Думаю, авторы сериала давали зрителям инструкции почаще смеяться", — рассказала Лиза Кудроу.

Напомним, что сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. В нём показали жизнь 6-х приятелей, которые делятся секретами, коротают время и иногда влюбляются.