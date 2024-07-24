Блейк Лайвли отреагировала на слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом, назвав их абсурдными

Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Американская актриса Блейк Лайвли отреагировала на слухи о разводе со своим мужем, актёром Райаном Рейнольдсом. Об этом сообщило издание Fox News.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, CC BY 3.0

Лайвли разместила в социальных сетях пост, в котором выразила поддержку и похвалу мужу перед выходом нового фильма "Дэдпул и Росомаха".

Один из пользователей сети прокомментировал публикацию: "Вам с Райаном нужно чаще выкладывать совместные фотографии. Ходили слухи о вашем разводе, но я в это не верил, ведь вы — идеальная пара".

"Ха-ха, не дождутся!", — ответила актриса поклоннику.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съёмках фильма "Зеленый фонарь" и начали встречаться год спустя. В 2014 году у них родилась дочь Джеймс, в 2016 — вторая дочь Инес, а в 2019 году — третья дочь, Бетти. В феврале 2023 года у пары появилась четвёртая дочь.