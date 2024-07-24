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В России выйдет мультфильм "Формула воды" о вероятной нехватке питьевой воды в будущем

Мультфильм "Формула воды" выйдет на больших экранах в октябре

0:58
Кино

Российский мультфильм "Формула воды" выйдет в кинотеатрах 3 октября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

Мультфильм "Формула воды" выйдет на больших экранах в октябре
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

В анимационном проекте поднимут тему вероятной нехватки питьевой воды в будущем. При этом известно, что в создании картины приняли участие некоторые из звёзд кино и шоу-бизнеса. Среди них — Niletto, Юлия Гаврилина, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Смолкин, Эвелина Блёданс и DJ Грув.

По сюжету "Формулы воды" девочка Дана живёт на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Пираты хотят захватить её, поскольку считают героиню ключом к сокровищу — питьевой воде. Дана спасается от злодеев и знакомится с труппой бродячих артистов. Им предстоит пережить множество приключений, стать друзьями и разгадать тайну сокровища.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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