В России выйдет мультфильм "Формула воды" о вероятной нехватке питьевой воды в будущем

Мультфильм "Формула воды" выйдет на больших экранах в октябре

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский мультфильм "Формула воды" выйдет в кинотеатрах 3 октября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

В анимационном проекте поднимут тему вероятной нехватки питьевой воды в будущем. При этом известно, что в создании картины приняли участие некоторые из звёзд кино и шоу-бизнеса. Среди них — Niletto, Юлия Гаврилина, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Смолкин, Эвелина Блёданс и DJ Грув.

По сюжету "Формулы воды" девочка Дана живёт на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Пираты хотят захватить её, поскольку считают героиню ключом к сокровищу — питьевой воде. Дана спасается от злодеев и знакомится с труппой бродячих артистов. Им предстоит пережить множество приключений, стать друзьями и разгадать тайну сокровища.