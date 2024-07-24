Режиссёр Шон Леви рассказал о трудностях создания сиквела фильма "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли

Фильм "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли, выпущенный в 2021 году, оказался успешным. Картина получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. При бюджете в 120 миллионов долларов фильм собрал 331 миллион долларов.
В недавнем интервью режиссёр Шон Леви обсудил ожидаемый фанатами сиквел. Он рассказал, что команда два года работала над различными идеями, но пока безрезультатно. Леви подчеркнул, что если не удаётся создать захватывающую историю, лучше заняться другим проектом.
"Мы два года трудились над идеями и сценариями. Если нам не удастся найти достойную историю, которую стоит рассказать, мы лучше снимем другой фильм", — рассказал режиссёр.
Фильм "Главный герой" повествует о персонаже (NPC) в видеоигре, который осознал свою роль внутри игрового мира.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.