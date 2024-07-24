Продолжительность фильма "Джокер: Безумие на двоих": 138 минут вместо ожидаемых 150

По информации, поступившей с Венецианского кинофестиваля, продолжительность фильма "Джокер" составит 138 минут, или 2 часа 18 минут. Ранее сообщалось, что фильм будет длиться ровно 2 часа 30 минут.
Фильм "Джокер 2" продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психических расстройств. Главный герой покидает психиатрическую лечебницу Аркхем вместе с доктором Харлин Квинзел, с которой он недавно познакомился. Окружной прокурор Готэма, Харви Дент, инициирует судебное дело против Артура из-за его прошлых преступлений, а Харлин пытается спасти своего возлюбленного.
Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, а в кинотеатрах он выйдет 4 октября 2024 года.
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