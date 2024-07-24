Продолжительность фильма "Джокер: Безумие на двоих": 138 минут вместо ожидаемых 150

Длительность фильма "Джокер: Безумие на двоих" составит 138 минут

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

По информации, поступившей с Венецианского кинофестиваля, продолжительность фильма "Джокер" составит 138 минут, или 2 часа 18 минут. Ранее сообщалось, что фильм будет длиться ровно 2 часа 30 минут.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Warner Bros. Pictures, PDM

Фильм "Джокер 2" продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психических расстройств. Главный герой покидает психиатрическую лечебницу Аркхем вместе с доктором Харлин Квинзел, с которой он недавно познакомился. Окружной прокурор Готэма, Харви Дент, инициирует судебное дело против Артура из-за его прошлых преступлений, а Харлин пытается спасти своего возлюбленного.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, а в кинотеатрах он выйдет 4 октября 2024 года.