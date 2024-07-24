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Актёр Киану Ривз поделился, как франшиза "Матрица" изменила его жизнь и жизни фанатов

Киану Ривз рассказал, как "Матрица" изменила его жизнь

0:49
Кино

Киану Ривз, любимец зрителей, недавно побывал на шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". В ходе беседы актёр выразил свою глубокую благодарность франшизе "Матрица", где он сыграл роль Нео.

Киану Ривз рассказал, как "Матрица" изменила его жизнь
Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT, CC BY-SA 2.0

По словам Ривза, этот фильм не только изменил его жизнь, но и повлиял на жизни многих людей, включая обычных зрителей. Актер уверен, что картина оказала положительное воздействие на всех.

""Матрица" изменила мою жизнь. За прошедшие годы фильм также изменил множество других жизней к лучшему. Это потрясающе, и это самое лучшее, что я могу почувствовать, — отметил Ривз.

Он подчеркнул, что, когда актёр снимается в фильме, он надеется, что картина принесёт радость не только ему, но и окружающим.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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