Актёр Киану Ривз поделился, как франшиза "Матрица" изменила его жизнь и жизни фанатов

Киану Ривз рассказал, как "Матрица" изменила его жизнь

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Киану Ривз, любимец зрителей, недавно побывал на шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". В ходе беседы актёр выразил свою глубокую благодарность франшизе "Матрица", где он сыграл роль Нео.

Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT, CC BY-SA 2.0

По словам Ривза, этот фильм не только изменил его жизнь, но и повлиял на жизни многих людей, включая обычных зрителей. Актер уверен, что картина оказала положительное воздействие на всех.

""Матрица" изменила мою жизнь. За прошедшие годы фильм также изменил множество других жизней к лучшему. Это потрясающе, и это самое лучшее, что я могу почувствовать, — отметил Ривз.

Он подчеркнул, что, когда актёр снимается в фильме, он надеется, что картина принесёт радость не только ему, но и окружающим.