Актёр Киану Ривз поделился, как франшиза "Матрица" изменила его жизнь и жизни фанатов

Киану Ривз, любимец зрителей, недавно побывал на шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". В ходе беседы актёр выразил свою глубокую благодарность франшизе "Матрица", где он сыграл роль Нео.
По словам Ривза, этот фильм не только изменил его жизнь, но и повлиял на жизни многих людей, включая обычных зрителей. Актер уверен, что картина оказала положительное воздействие на всех.
""Матрица" изменила мою жизнь. За прошедшие годы фильм также изменил множество других жизней к лучшему. Это потрясающе, и это самое лучшее, что я могу почувствовать, — отметил Ривз.
Он подчеркнул, что, когда актёр снимается в фильме, он надеется, что картина принесёт радость не только ему, но и окружающим.
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