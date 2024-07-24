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Итоги первого полугодия 2024: рост интереса к американским блокбастерам и успех "Слова пацана"

Опубликован список самых популярных сериалов первого полугодия 2024 года

1:38
Кино

"Индекс Кинопоиск Pro" подвёл итоги первого полугодия 2024 года. Согласно данным платформы, интерес зрителей к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года. Самым популярным сериалом второе полугодие подряд остаётся "Слово пацана: Кровь на асфальте".

Опубликован список самых популярных сериалов первого полугодия 2024 года
Фото: /t.me/iminlovewleo

В топ-20 сериалов за первую половину этого года вошли семь американских проектов, среди которых: "Пацаны" (2266 баллов индекса), Fallout (2126 баллов) и "Сёгун" (1675 баллов).

Доля интереса к американским сериалам увеличилась с 11,8% в январе до 27,8% в июне, что соответствует показателям 2022 года, когда американские студии и стриминги легально поставляли свои проекты в Россию. Из топ-20 сериалов этого полугодия легально доступны "Дом Дракона" и "Игра престолов".

Баллы индекса "Слова пацана" составляют 7761. Сериал вышел в ноябре и продолжает привлекать внимание зрителей.

Новые российские проекты оказались менее востребованы: в декабре 2023 года доля российских сериалов в общем индексе достигла 60,75%, но в январе 2024 года уменьшилась до 46,8%, а в июне упала до 35,2%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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