Итоги первого полугодия 2024: рост интереса к американским блокбастерам и успех "Слова пацана"

"Индекс Кинопоиск Pro" подвёл итоги первого полугодия 2024 года. Согласно данным платформы, интерес зрителей к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года. Самым популярным сериалом второе полугодие подряд остаётся "Слово пацана: Кровь на асфальте".
В топ-20 сериалов за первую половину этого года вошли семь американских проектов, среди которых: "Пацаны" (2266 баллов индекса), Fallout (2126 баллов) и "Сёгун" (1675 баллов).
Доля интереса к американским сериалам увеличилась с 11,8% в январе до 27,8% в июне, что соответствует показателям 2022 года, когда американские студии и стриминги легально поставляли свои проекты в Россию. Из топ-20 сериалов этого полугодия легально доступны "Дом Дракона" и "Игра престолов".
Баллы индекса "Слова пацана" составляют 7761. Сериал вышел в ноябре и продолжает привлекать внимание зрителей.
Новые российские проекты оказались менее востребованы: в декабре 2023 года доля российских сериалов в общем индексе достигла 60,75%, но в январе 2024 года уменьшилась до 46,8%, а в июне упала до 35,2%.
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