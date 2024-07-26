Егор Дружинин впервые появился на экранах в детском фильме "Приключения Петрова и Васечкина"

Известный хореограф и ведущий Егор Дружинин начинал свою карьеру как актёр

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Известный хореограф-постановщик и ведущий популярных шоу Егор Дружинин начинал свою карьеру как актёр. Впервые он появился на экранах в роли Пети Васечкина в фильме "Приключения Петрова и Васечкина".

Фото: YouTube канал Аргентинское танго. Справочник by Скриншот видео YouTube канала Аргентинское танго. Справочник, PDM

Егор родился в семье хореографа Владислава Дружинина, но сначала не планировал связывать свою жизнь с танцами. После окончания школы он поступил на актёрский факультет, однако внезапно решил посвятить себя хореографии. Хотя отец не одобрял выбор сына, считая, что танцами нужно заниматься с детства, Егор смог добиться успеха в этой сфере.

Долгое время Егор учился и работал в США. Поэтому зрители потеряли его из вида и были немало удивлены, увидев любимого с детства артиста в жюри танцевального шоу на ТНТ. Сейчас Дружинин женат на Веронике Ицкович. У пары есть дочь и два сына.