Инна Чурикова ещё школьницей попала на съёмочную площадку фильма "Тучи над Борском", в котором её, выпускницу театральной студии, утвердили на роль. Это был её дебют в кино.
Первую главную роль ей предложили спустя четыре года, когда она уже училась в театральном институте. Она сыграла Марфушу в сказке "Морозко", ку да её пригласил сам Александр Роу.
После знакомства с режиссёром Глебом Панфиловым, как это часто бывает с актрисами, карьера Чуриковой пошла в гору. Будучи супругом Инны он сумел раскрыть её актёрский потенциал в фильмах "В огне брода нет" и "Начало".
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.