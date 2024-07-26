Актёрский потенциал Инны Чуриковой раскрыл её муж — режиссёр Глеб Панфилов

Инна Чурикова ещё школьницей попала на съёмочную площадку фильма "Тучи над Борском"

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Инна Чурикова ещё школьницей попала на съёмочную площадку фильма "Тучи над Борском", в котором её, выпускницу театральной студии, утвердили на роль. Это был её дебют в кино.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось, PDM

Первую главную роль ей предложили спустя четыре года, когда она уже училась в театральном институте. Она сыграла Марфушу в сказке "Морозко", ку да её пригласил сам Александр Роу.

После знакомства с режиссёром Глебом Панфиловым, как это часто бывает с актрисами, карьера Чуриковой пошла в гору. Будучи супругом Инны он сумел раскрыть её актёрский потенциал в фильмах "В огне брода нет" и "Начало".