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Киану Ривз: Мысли о смерти учат ценить то, что есть в жизни, и отношения с людьми

Киану Ривз признался, что постоянно думает о смерти в свои 59 лет

0:39
Кино

Киану Ривз рассказал, что, будучи 59-летним человеком, он часто задумывается о смерти. Однако он считает, что это даже хорошо.

Киану Ривз признался, что постоянно думает о смерти в свои 59 лет
Фото: flickr.com by Губернаторство штата Сан-Паулу, CC BY 2.0

По словам актёра, такие мысли помогают ему ценить то, что он имеет в жизни, и отношения с окружающими людьми.

Поклонники умоляют Киану не погружаться так глубоко в мрачные размышления и как можно дольше оставаться в мире живых.

Ранее актёр признавался, что всю жизнь боялся иметь детей, поскольку его часто пугает этот мир. Но он уверен, что всё ещё способен полюбить настолько сильно, что ему будет всё равно, что ждёт впереди.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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