Дети Рейнольдса обожают Хью Джекмана и готовы бесконечно пересматривать его фильмы

На премьере "Дедпула и Росомахи" Рейнольдс раскрыл имя своего четвёртого ребёнка

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Эти актёры не только талантливы на экране, но и в жизни производят приятное впечатление. На премьере Райан Рейнольдс раскрыл имя своего четвёртого ребёнка от Блейк Лайвли, которое держалось в секрете с момента его рождения в феврале 2023 года.

Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко, PDM

Малыша назвали Олин, что в переводе со скандинавского означает "наследник предка". Четвёртая попытка родить мальчика оказалась успешной! У звёздной пары также есть три дочери: Джеймс (9 лет), Инес (7 лет) и Бетти (4 года). Судя по всему, четвёртый ребёнок — не последний. В последнем интервью Райан искренне ответил на вопрос о детях.

"Чем больше, тем веселее. Как можно больше. Как можно больше маленьких сердец, которые бегают вокруг и крушат вещи в доме. Мне это нравится. Давайте ещё!".

Райан также рассказал, что его дети в восторге от Хью Джекмана и готовы бесконечно смотреть фильмы с его участием.