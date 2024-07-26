Дети Рейнольдса обожают Хью Джекмана и готовы бесконечно пересматривать его фильмы

Эти актёры не только талантливы на экране, но и в жизни производят приятное впечатление. На премьере Райан Рейнольдс раскрыл имя своего четвёртого ребёнка от Блейк Лайвли, которое держалось в секрете с момента его рождения в феврале 2023 года.
Малыша назвали Олин, что в переводе со скандинавского означает "наследник предка". Четвёртая попытка родить мальчика оказалась успешной! У звёздной пары также есть три дочери: Джеймс (9 лет), Инес (7 лет) и Бетти (4 года). Судя по всему, четвёртый ребёнок — не последний. В последнем интервью Райан искренне ответил на вопрос о детях.
"Чем больше, тем веселее. Как можно больше. Как можно больше маленьких сердец, которые бегают вокруг и крушат вещи в доме. Мне это нравится. Давайте ещё!".
Райан также рассказал, что его дети в восторге от Хью Джекмана и готовы бесконечно смотреть фильмы с его участием.
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