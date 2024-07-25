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Хью Джекман был клоуном, а Вупи Голдберг делала покойникам причёски: незвёздная работёнка для селебрити

Звёзды Голливуда, которые на заре своей карьеры брались за любую работу

1:03
Кино

Не всегда голливудские звёзды были знаменитыми и востребованными артистами. В их жизни случались очень странные подработки!

Звёзды Голливуда, которые на заре своей карьеры брались за любую работу
Фото: commons.wikimedia.org by Максимилиан Бюн, CC BY-SA 4.0

Например, Вупи Голдберг в 70-х годах работала гримером в похоронном бюро. Она делала покойникам прически и макияж, для чего у нее даже была специальная лицензия косметолога. Актриса говорит, что работа была очень тяжелой. Нужно любить людей, чтобы быть способным подготовить их к прощанию.

Дастин Хоффман до того, как на него обрушилась слава, работал уборщиком, официантом, посудомойщиком и продавцом игрушек. В театре ему платили сущие гроши.

Росомаха Хью Джекман начинал как клоун! И не в цирке, а всего лишь на детских днях рождения. У него даже сохранились фото со времён, когда его вали Коко. Однажды шестилетний мальчик сказал, что Хью ужасен, потому что не знает ни одного фокуса.

"Он был прав", — вспоминает Джекман.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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