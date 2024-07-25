Хью Джекман был клоуном, а Вупи Голдберг делала покойникам причёски: незвёздная работёнка для селебрити

Не всегда голливудские звёзды были знаменитыми и востребованными артистами. В их жизни случались очень странные подработки!
Например, Вупи Голдберг в 70-х годах работала гримером в похоронном бюро. Она делала покойникам прически и макияж, для чего у нее даже была специальная лицензия косметолога. Актриса говорит, что работа была очень тяжелой. Нужно любить людей, чтобы быть способным подготовить их к прощанию.
Дастин Хоффман до того, как на него обрушилась слава, работал уборщиком, официантом, посудомойщиком и продавцом игрушек. В театре ему платили сущие гроши.
Росомаха Хью Джекман начинал как клоун! И не в цирке, а всего лишь на детских днях рождения. У него даже сохранились фото со времён, когда его вали Коко. Однажды шестилетний мальчик сказал, что Хью ужасен, потому что не знает ни одного фокуса.
"Он был прав", — вспоминает Джекман.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.