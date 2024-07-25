Снималась в кино для взрослых: Рязанов просто не знал, кто такая Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России"

Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России" снималась в кино для взрослых

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Режиссёр Эльдар Рязанов даже не подозревал, что актриса Антониа Сантилли, исполнившая роль очаровательной и утончённой Ольги в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России", до этого снималась только в откровенных фильмах для взрослых.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Роль внучки русской бабушки, которая умерла в итальянской больнице, стала первой и единственной серьёзной работой в карьере порно-актрисы. Впрочем, советские зрители также пребывали в неведении и очень тепло приняли и сам фильм и итальянку в главной роли.

До сих пор неизвестно, почему итальянские специалисты по подбору актёров выбрали именно её на роль Ольги. Вероятно, они старались максимально сэкономить и нанимали актёров, готовых работать за небольшой гонорар.