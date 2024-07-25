Снималась в кино для взрослых: Рязанов просто не знал, кто такая Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России"

Режиссёр Эльдар Рязанов даже не подозревал, что актриса Антониа Сантилли, исполнившая роль очаровательной и утончённой Ольги в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России", до этого снималась только в откровенных фильмах для взрослых.
Роль внучки русской бабушки, которая умерла в итальянской больнице, стала первой и единственной серьёзной работой в карьере порно-актрисы. Впрочем, советские зрители также пребывали в неведении и очень тепло приняли и сам фильм и итальянку в главной роли.
До сих пор неизвестно, почему итальянские специалисты по подбору актёров выбрали именно её на роль Ольги. Вероятно, они старались максимально сэкономить и нанимали актёров, готовых работать за небольшой гонорар.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.