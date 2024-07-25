Стало известно, что Hello Kitty — это маленькая девочка из лондонского предместья

В этом году Hello Kitty исполняется 50 лет, и создатели персонажа поделились такими фактами, которые шокировали фанатов.
Оказалось, что на самом деле Hello Kitty — это маленькая девочка, которая родилась и выросла в пригороде Лондона. У неё есть мама, папа и сестра-близнец Мимми, которая является её лучшей подругой.
Настоящее имя Hello Kitty — Китти Уайт. Несмотря на то, что у неё есть усы и кошачьи уши, она является человеческим ребёнком. У Китти есть домашний кот по имени Чармми Китти и парень по имени Dear Daniel. Её хобби — путешествия и выпечка. Когда она вырастет, она надеется стать пианисткой или поэтессой.
Однако пользователи социальных сетей не приняли эту новость без сопротивления. Многие отказывались верить, что Hello Kitty — не кошка.
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