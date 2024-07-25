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Стало известно, что Hello Kitty — это маленькая девочка из лондонского предместья

Несмотря на усы и кошачьи уши Hello Kitty является человеческим ребёнком

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Кино

В этом году Hello Kitty исполняется 50 лет, и создатели персонажа поделились такими фактами, которые шокировали фанатов.

Несмотря на усы и кошачьи уши Hello Kitty является человеческим ребёнком
Фото: YouTube канал Лариса Быстрова by Скриншот видео YouTube канала Лариса Быстрова, PDM

Оказалось, что на самом деле Hello Kitty — это маленькая девочка, которая родилась и выросла в пригороде Лондона. У неё есть мама, папа и сестра-близнец Мимми, которая является её лучшей подругой.

Настоящее имя Hello Kitty — Китти Уайт. Несмотря на то, что у неё есть усы и кошачьи уши, она является человеческим ребёнком. У Китти есть домашний кот по имени Чармми Китти и парень по имени Dear Daniel. Её хобби — путешествия и выпечка. Когда она вырастет, она надеется стать пианисткой или поэтессой.

Однако пользователи социальных сетей не приняли эту новость без сопротивления. Многие отказывались верить, что Hello Kitty — не кошка.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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