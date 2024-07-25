Джек пот для звезды "Игры престолов": Софи Тёрнер вышла в свет с самым завидным холостяком Британии

Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении своего возлюбленного, Перегрина Пирсона. После развода с Джо Джонасом актриса нашла настоящую любовь.
Перегрин — настоящий джек пот для исполнительницы роли Сансы Старк в культовом фэнтези. Аристократ, будущий 5-й виконт Каудрей, успешный бизнесмен-девелопер и миллиардер. Молодой сердцеед известен своей привлекательной внешностью.
До знакомства с Софи он встречался с принцессой Дании и Греции Марией-Олимпией, у которой актриса его и увела.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.