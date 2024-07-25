Джек пот для звезды "Игры престолов": Софи Тёрнер вышла в свет с самым завидным холостяком Британии

Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении миллиардера Перегрина Пирсона

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Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении своего возлюбленного, Перегрина Пирсона. После развода с Джо Джонасом актриса нашла настоящую любовь.

Фото: YouTube канал Olly Travel | Знаю все о кино by Скриншот видео YouTube канала Olly Travel | Знаю все о кино, PDM

Перегрин — настоящий джек пот для исполнительницы роли Сансы Старк в культовом фэнтези. Аристократ, будущий 5-й виконт Каудрей, успешный бизнесмен-девелопер и миллиардер. Молодой сердцеед известен своей привлекательной внешностью.

До знакомства с Софи он встречался с принцессой Дании и Греции Марией-Олимпией, у которой актриса его и увела.