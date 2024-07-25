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Стартовая цена – 250 000 долларов: скромная цена за пальто Кейт Уинслет из "Титаника"

Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе

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Кино

Пальто, которое Кейт Уинслет надевала в роли Роуз Дьюитт Бьюкейтер в сцене крушения "Титаника", будет выставлено на аукцион.

Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе
Фото: YouTube канал xyz crush adda by Скриншот видео YouTube канала xyz crush adda, PDM

Стартовая цена лота — 250 тысяч долларов. Стоит отметить, что это весьма скромная цена. В 2012 году через аукционный дом Paul Fraser Collectibles было продано красное платье с чёрными бусинами, в котором Роуз впервые встречает Джека. За это платье заплатили 330 тысяч долларов.

Ранее на аукцион выставлялась знаменитая дверь, на которой героиня Кейт Уинслет спаслась после крушения злосчастного "Титаника"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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