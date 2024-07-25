Стартовая цена – 250 000 долларов: скромная цена за пальто Кейт Уинслет из "Титаника"

Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Пальто, которое Кейт Уинслет надевала в роли Роуз Дьюитт Бьюкейтер в сцене крушения "Титаника", будет выставлено на аукцион.

Фото: YouTube канал xyz crush adda by Скриншот видео YouTube канала xyz crush adda, PDM

Стартовая цена лота — 250 тысяч долларов. Стоит отметить, что это весьма скромная цена. В 2012 году через аукционный дом Paul Fraser Collectibles было продано красное платье с чёрными бусинами, в котором Роуз впервые встречает Джека. За это платье заплатили 330 тысяч долларов.

Ранее на аукцион выставлялась знаменитая дверь, на которой героиня Кейт Уинслет спаслась после крушения злосчастного "Титаника"