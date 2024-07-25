Жених Пересильд: Спектакли с Юлей — это радость, каждый раз что-то новое. Не знаю, связано ли это с тем, что мы — пара, не зна

Михаил Тройник заявил, что с Юлией Пересильд они в кадре на одной волне

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Тройник за последние два года активно снимается в кино с известными актрисами. В свои 36 лет он продолжает обучение, посещая актёрские курсы и совершенствуя мастерство.

Фото: YouTube канал КОРОТКО о Главном by Скриншот видео YouTube канала КОРОТКО о Главном, PDM

Сейчас у него сразу несколько проектов, которые выйдут в ближайшие годы. Он учится и на примере больших профессионалов, например, Юлии Пересильд, с которой уже несколько раз играл и считает ее настоящим профессионалом.

"Она очень фанатичная в своей профессии. То, что мы вместе, даёт ещё такой момент, когда нет какой-то притирки, не надо на это тратить время. Спектакли с Юлей — это радость, каждый раз что-то новое".

За последние пару лет карьера Михаила Тройника, жениха Юлии Пересильд, стремительно пошла в гору. Теперь он активно снимается в кино, и работает с самыми яркими звёздами отечественного кино. Но выше всех, конечно, оценивает свою невесту.