Пишут друг другу откровенные письма: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не разводятся?

Пока поклонники гадают, когда отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начали рушиться, супруги сами предпринимают попытки помириться, пишет Daily Mail.
Они не стали торопиться с разводом и решили попробовать необычный способ наладить отношения, вернувшись к началу своих отношений и написав друг другу откровенные письма.
Как выяснилось, актёр еще будучи в браке с Дженнифер Гарнер писал подобные письма Лопес, так что для них эпистолярный формат выражения чувств действительно многое значит. Так что звёздные супруги "больше не находятся на грани раскола", поскольку все это время тайно "работали над спасением своего союза".
Заметим, что это единственная позитивная новость за долгое время, поэтому поклонники надеются, что инсайдер знает, что говорит.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.