Пять пицц и шоколад: Бен Аффлек не только запивает, но и заедает стресс от развода с Лопес

Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения на фоне развода

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Неизвестно, насколько тяжело было Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку в браке, но порознь, кажется, стало еще хуже. Певица прошла через гнев и панические атаки, а актёр вернулся к пагубной привычке выпивать.

Фото: YouTube канал Entertainment world by Скриншот видео YouTube канала Entertainment world, PDM

У Бена, похоже, настоящее расстройство пищевого поведения. Он запивает тоску и постоянно переедает. На фоне стресса совсем забыл о спорте и ест фастфуд.

"Он заказывает до пяти пицц одновременно. Бен сладкоежка, он объедается брауни, шоколадным печеньем и сладкими кофейными напитками со взбитыми сливками! Сомнительно, что он ел овощи в течение нескольких недель. Очевидно, это начинает его донимать", — поделился источник.

В то же время, нельзя не отметить, что будучи в браке с Лопес, он регулярно занимался спортом — теперь же, вероятно, решил отыграться.