Неизвестно, насколько тяжело было Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку в браке, но порознь, кажется, стало еще хуже. Певица прошла через гнев и панические атаки, а актёр вернулся к пагубной привычке выпивать.
У Бена, похоже, настоящее расстройство пищевого поведения. Он запивает тоску и постоянно переедает. На фоне стресса совсем забыл о спорте и ест фастфуд.
"Он заказывает до пяти пицц одновременно. Бен сладкоежка, он объедается брауни, шоколадным печеньем и сладкими кофейными напитками со взбитыми сливками! Сомнительно, что он ел овощи в течение нескольких недель. Очевидно, это начинает его донимать", — поделился источник.
В то же время, нельзя не отметить, что будучи в браке с Лопес, он регулярно занимался спортом — теперь же, вероятно, решил отыграться.
"Если ему хочется куриных крылышек и пиццы, он это делает. Теперь он знает курьеров по именам", — добавил инсайдер.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.