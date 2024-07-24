Стала известна программа предстоящего Венецианского кинофестиваля

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили участников грядущего смотра, пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В основном конкурсе будут соревноваться картины "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Плохая девочка" с Николь Кидман, "Мария" с Анджелиной Джоли и ещё 18 проектов:
При этом в секции "Горизонты" примет участие драма "Тихая жизнь" с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой.
Напомним, что Венецианский фестиваль является старейшим международным кинофестивалем в мире. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие стартует 28 августа, а завершится 7 сентября.
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