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Стала известна программа предстоящего Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль объявил программу

0:49
Кино

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили участников грядущего смотра, пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Венецианский кинофестиваль объявил программу
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

В основном конкурсе будут соревноваться картины "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Плохая девочка" с Николь Кидман, "Мария" с Анджелиной Джоли и ещё 18 проектов:

  • "Комната по соседству"
  • "Поле битвы"
  • "Дети, которые будут жить после них"
  • "Бруталист"
  • "Тихий сын"
  • "Вермилион"
  • "Письма из Сицилии"
  • "Квир"
  • "Любовь"
  • "Апрель"
  • "Приказ"
  • "Три подруги"
  • "Убить Жокея"
  • "Я всё ещё здесь"
  • "Студия "Diva Futura"
  • "Жатва"
  • "Молодость. Возвращение домой"
  • "Глаза незнакомца"

При этом в секции "Горизонты" примет участие драма "Тихая жизнь" с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой.

Напомним, что Венецианский фестиваль является старейшим международным кинофестивалем в мире. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие стартует 28 августа, а завершится 7 сентября.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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