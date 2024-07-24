Стала известна программа предстоящего Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль объявил программу

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили участников грядущего смотра, пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

В основном конкурсе будут соревноваться картины "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, "Плохая девочка" с Николь Кидман, "Мария" с Анджелиной Джоли и ещё 18 проектов:

"Комната по соседству"

"Поле битвы"

"Дети, которые будут жить после них"

"Бруталист"

"Тихий сын"

"Вермилион"

"Письма из Сицилии"

"Квир"

"Любовь"

"Апрель"

"Приказ"

"Три подруги"

"Убить Жокея"

"Я всё ещё здесь"

"Студия "Diva Futura"

"Жатва"

"Молодость. Возвращение домой"

"Глаза незнакомца"

При этом в секции "Горизонты" примет участие драма "Тихая жизнь" с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой.

Напомним, что Венецианский фестиваль является старейшим международным кинофестивалем в мире. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие стартует 28 августа, а завершится 7 сентября.