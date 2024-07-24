Аннет Келлерман: первая обнажилась в кино и первая переплыла Ла-Манш

1 июля 1915 года в фильме "Дочь богов" впервые в истории кино была показана обнажённая натура. Аннет Келлерман стала первой женщиной, которая обнажилась перед кинокамерой.
Режиссёр Герберт Бренан снял эту картину по мотивам популярной бродвейской пьесы Бланш Бейтс "Любимица богов".
По сюжету, султан соглашается помочь злой ведьме убить таинственную красавицу в обмен на обещание ведьмы воскресить его сына. Фильм имел невероятный успех.
Аннет Келлерман была известной австралийской пловчихой и писательницей. Она разработала женский костюм для подводного плавания и стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.
Помимо "Дочери богов", Келлерман снялась ещё в нескольких фильмах, а на Голливудской аллее Славы есть и её звезда.
Памятник коту Семёну установлен в память об удивительной привязанности пушистого друга к своим хозяевам и фантастической способности кошек благодаря непостижимой внутренней навигации находить дорогу домой.