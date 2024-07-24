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Аннет Келлерман: первая обнажилась в кино и первая переплыла Ла-Манш

В первой сцене ню в истории кино снялась австралийская пловчиха Аннет Келлерман

0:55
Кино

1 июля 1915 года в фильме "Дочь богов" впервые в истории кино была показана обнажённая натура. Аннет Келлерман стала первой женщиной, которая обнажилась перед кинокамерой.

В первой сцене ню в истории кино снялась австралийская пловчиха Аннет Келлерман
Фото: YouTube канал Герл Пауэр by Скриншот видео YouTube канала Герл Пауэр, PDM

Режиссёр Герберт Бренан снял эту картину по мотивам популярной бродвейской пьесы Бланш Бейтс "Любимица богов".

По сюжету, султан соглашается помочь злой ведьме убить таинственную красавицу в обмен на обещание ведьмы воскресить его сына. Фильм имел невероятный успех.

Аннет Келлерман была известной австралийской пловчихой и писательницей. Она разработала женский костюм для подводного плавания и стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.

Помимо "Дочери богов", Келлерман снялась ещё в нескольких фильмах, а на Голливудской аллее Славы есть и её звезда.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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