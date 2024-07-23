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Лучший режиссёр и лучший муж: Собчак поздравила Богомолова с днём рождения, выложив старое видео из театра

Александр Збруев назвал Богомолова лучшим режиссёром современности

0:55
Кино

Ксения Собчак поздравила мужа режиссёра Константина Богомолова с днём рождения, выложив старое видео из Театра на Бронной.

Александр Збруев назвал Богомолова лучшим режиссёром современности
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

"С Днём рождения, лучший режиссёр и лучший муж!", — написала журналистка в своём Телеграм-канале "Кровавая барыня", добавив в конце сердечко.

23 июля художественному руководителю Театра на Бронной Константину Юрьевичу Богомолову исполнилось 49 лет.

Собчак поделилась видеозаписью из личного архива одного из сотрудников театра, сделанной после премьеры спектакля "Одна и один".

На видео Александр Збруев произносит речь, посвящённую мастерству режиссёра, который "знает больше, чем актёры и открывает новые двери".

"На сегодняшний день вы действительно лучший режиссёр", — сердечно говорит Збруев, поднимая бокал.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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