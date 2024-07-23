Лучший режиссёр и лучший муж: Собчак поздравила Богомолова с днём рождения, выложив старое видео из театра

Ксения Собчак поздравила мужа режиссёра Константина Богомолова с днём рождения, выложив старое видео из Театра на Бронной.
"С Днём рождения, лучший режиссёр и лучший муж!", — написала журналистка в своём Телеграм-канале "Кровавая барыня", добавив в конце сердечко.
23 июля художественному руководителю Театра на Бронной Константину Юрьевичу Богомолову исполнилось 49 лет.
Собчак поделилась видеозаписью из личного архива одного из сотрудников театра, сделанной после премьеры спектакля "Одна и один".
На видео Александр Збруев произносит речь, посвящённую мастерству режиссёра, который "знает больше, чем актёры и открывает новые двери".
"На сегодняшний день вы действительно лучший режиссёр", — сердечно говорит Збруев, поднимая бокал.
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